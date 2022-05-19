Selçuk Geçer ''altın yükselir mi, düşer mi'' sorusuna yanıt verdi
Piyasa uzmanı Selçuk Geçer gram altındaki çalkantıyı yorumladı ve altın fiyatlarında rekor beklediğini açıkladı.
Gram altın fiyatları Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ve ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları sonrasında çalkalandı.
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ONS altın 1.815 dolar seviyelerinde seyrederken ünlü para piyasası uzmanlarından Selçuk Geçer'den altın fiyatları dikkat çeken bir tahmin geldi.
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Selçuk Geçer, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında gram altına yönelik önemli tahminlerini paylaştı.
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Gram altın fiyatlarında rekor beklediğinin altını çizen Selçuk Geçer, ABD’deki ekonomik gelişmelere ve bunların neden olacağı sorunlara dikkat çekti.
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