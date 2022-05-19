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  4. Selçuk Geçer ''altın yükselir mi, düşer mi'' sorusuna yanıt verdi

Selçuk Geçer ''altın yükselir mi, düşer mi'' sorusuna yanıt verdi

Piyasa uzmanı Selçuk Geçer gram altındaki çalkantıyı yorumladı ve altın fiyatlarında rekor beklediğini açıkladı.

Selçuk Geçer ''altın yükselir mi, düşer mi'' sorusuna yanıt verdi - Resim: 1

Gram altın fiyatları Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ve ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları sonrasında çalkalandı.

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Selçuk Geçer ''altın yükselir mi, düşer mi'' sorusuna yanıt verdi - Resim: 2

ONS altın 1.815 dolar seviyelerinde seyrederken ünlü para piyasası uzmanlarından Selçuk Geçer'den altın fiyatları dikkat çeken bir tahmin geldi.

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Selçuk Geçer ''altın yükselir mi, düşer mi'' sorusuna yanıt verdi - Resim: 3

Selçuk Geçer, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında gram altına yönelik önemli tahminlerini paylaştı.

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Selçuk Geçer ''altın yükselir mi, düşer mi'' sorusuna yanıt verdi - Resim: 4

Gram altın fiyatlarında rekor beklediğinin altını çizen Selçuk Geçer, ABD’deki ekonomik gelişmelere ve bunların neden olacağı sorunlara dikkat çekti.

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