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  4. Selçuk Geçer, Mahfi Eğilmez ve Şeref Oğuz'dan TL, dolar ve altın için kritik tahminler

Selçuk Geçer, Mahfi Eğilmez ve Şeref Oğuz'dan TL, dolar ve altın için kritik tahminler

Türkiye'de ekonomi denince akla ilk gelen isimlerin başındaki 3 ekonomist, Selçuk Geçer, Mahfi Eğilmez ve Şeref Oğuz Türk Lirası, dolar, Euro ve altın başta olmak üzere peş peşe dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Selçuk Geçer, Mahfi Eğilmez ve Şeref Oğuz'dan TL, dolar ve altın için kritik tahminler - Resim: 1

Kendine has üslubuyla AK Parti iktidarının ekonomi politikasını en sert bir şekilde eleştiren isimlerin başında gelen ekonomist Selçuk Geçer, altın yatırımcıları için Geçer, gram altının sene sonu kaç TL olacağını açıkladı

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Selçuk Geçer, Mahfi Eğilmez ve Şeref Oğuz'dan TL, dolar ve altın için kritik tahminler - Resim: 2

Resmi Twitter hesabından altın fiyatlarına değinen ekonomist Selçuk Geçer, altın fiyatları için kritik bir tahminde bulundu.

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Selçuk Geçer, Mahfi Eğilmez ve Şeref Oğuz'dan TL, dolar ve altın için kritik tahminler - Resim: 3

Selçuk Geçer “Gram altın 1024 lira. BOŞUNA 1500 DEMEDİK” paylaşımını yaptı.

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Selçuk Geçer, Mahfi Eğilmez ve Şeref Oğuz'dan TL, dolar ve altın için kritik tahminler - Resim: 4

Uzman ekonomist Mahfi Eğilmez de piyasaları değerlendirdiği yazısında, ulusal ve küresel ekonomik durumu değerlendirdi. Türkiye ekonomisi için dolar ve faiz için uyarıda bulundu.

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