Selçuk Geçer, Mahfi Eğilmez ve Şeref Oğuz'dan TL, dolar ve altın için kritik tahminler
Türkiye'de ekonomi denince akla ilk gelen isimlerin başındaki 3 ekonomist, Selçuk Geçer, Mahfi Eğilmez ve Şeref Oğuz Türk Lirası, dolar, Euro ve altın başta olmak üzere peş peşe dikkat çeken uyarılarda bulundu.
Kendine has üslubuyla AK Parti iktidarının ekonomi politikasını en sert bir şekilde eleştiren isimlerin başında gelen ekonomist Selçuk Geçer, altın yatırımcıları için Geçer, gram altının sene sonu kaç TL olacağını açıkladı
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Resmi Twitter hesabından altın fiyatlarına değinen ekonomist Selçuk Geçer, altın fiyatları için kritik bir tahminde bulundu.
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Selçuk Geçer “Gram altın 1024 lira. BOŞUNA 1500 DEMEDİK” paylaşımını yaptı.
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Uzman ekonomist Mahfi Eğilmez de piyasaları değerlendirdiği yazısında, ulusal ve küresel ekonomik durumu değerlendirdi. Türkiye ekonomisi için dolar ve faiz için uyarıda bulundu.
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