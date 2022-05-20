Selçuk Tepeli canlı yayında çileden çıktı: Kalem fırlatıp bardak kırdı

Daha sonra cümleye giren Tepeli, "Efendim bu ülkenin çiftçilik yapan insanlarının yarısı işi bıraktı" ifadelerini kullandı. Sesi titreyen ve sinirlerine hakim olamayan Tepeli, "Geç abi, diğer habere geç, gözünü seveyim, geç abi, geç, geç..." diye bağırarak önce kalemi hızlıca masaya fırlattı, daha sonra masada duran bardağı kırdı. Bardaktaki suyun bir kısmı kameralara geldi. İzleyicilerin de şaşkınlığa uğradığı anların ardından reji diğer haber geçti. Tepeli dönüşte bardak kırmasıyla ilgili bir şey söylemeden haber sunmaya devam etti.