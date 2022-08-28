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  4. Selçuklu dönemini temsil eden asker heykelinin mızrağını çaldılar!

Selçuklu dönemini temsil eden asker heykelinin mızrağını çaldılar!

Düzce'de, 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda bulunan Selçuklu dönemini temsil eden 3 asker heykelinin birinin elindeki mızrak, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Selçuklu dönemini temsil eden asker heykelinin mızrağını çaldılar! - Resim: 1

Olay, Kültür Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda meydana geldi.

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Selçuklu dönemini temsil eden asker heykelinin mızrağını çaldılar! - Resim: 2

Selçuklu dönemini temsilen, su kemeri üzerinde bekleyen 3 asker heykelinin birinin elindeki mızrak, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

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Selçuklu dönemini temsil eden asker heykelinin mızrağını çaldılar! - Resim: 3

Heykelin eline geçmesi için yapılan delikten geçirilen ince demirde mızrağı göremeyenler, belediyeye bildirdi.

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Selçuklu dönemini temsil eden asker heykelinin mızrağını çaldılar! - Resim: 4

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine hem mızrağı çalan hem de heykelleri tahrip eden kişi veya kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

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