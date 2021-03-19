Selçuklu Meydan Mezarlığı dünyaya açılıyor

Proje ile alandaki kırık ve toprak altındaki 100 mezar taşı ortaya çıkarılarak restorasyon ve liken temizlikleri yapılacak, kitabeleri okunacak, mezarlığın tanıtım filmi ve her biri sanat eseri niteliği taşıyan mezar taşlarının fotoğraflarıyla Ahlat ve İtalya'da sergi açılacak.