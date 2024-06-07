Selçuklu sultanlarının sikkeleri ortaya çıktı
Selçuklu Devleti sultanlarının bastırdığı sikkeler, Konya’daki Darü’l-Mülk Sergi Sarayı’nda sergilenmeye başladı.
Selçuklu Devleti sultanları 1’inci Rükneddin Mesud’dan, 2’nci Gıyaseddin Mesud dönemine kadar tüm sultanların bastırdığı sikkeler, Konya’daki Darü’l-Mülk Sergi Sarayı’nda sergileniyor.
Her biri tek örnek olan sikkelerin özenle korunduğunu belirten sergi sorumlusu Hülya Acar, “Bu eserler bizim için sanat eseri olmakla birlikte tarihi belge niteliği taşıdığı için de önemli. Biz Selçuklu Devleti'nin sınırlarının nereye kadar uzandığını, sosyoekonomik durumunun ne olduğunu, hangi sultanların bağımsızlığını ilan etmiş ve para darbettirmiş olduğunu bu paraların üzerindeki bilgilerden öğrenebiliyoruz” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 2017-2023 yılları arasında hayata geçirilen, 'Türkiye Selçukluları Konya Hanedan Türbesi'ndeki Naaşların Tanzimi Projesi'nin (tasnif, tedvin, teçhiz, tekfin, adli bilimler, osteoarkeolojik inceleme, yeniden yüzlendirme, 3D, uygulamalı heykeltıraşlık ve sergileme) sonrasında 13 Selçuklu sultanının yüzü ve bedenleri Arkeolog Dr. Emel Akpolat’ın çalışması sonucu gerçeğe uygun silikon heykellerine dönüştürüldü.