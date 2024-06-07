Selçuklu sultanlarının sikkeleri ortaya çıktı

Her biri tek örnek olan sikkelerin özenle korunduğunu belirten sergi sorumlusu Hülya Acar, “Bu eserler bizim için sanat eseri olmakla birlikte tarihi belge niteliği taşıdığı için de önemli. Biz Selçuklu Devleti'nin sınırlarının nereye kadar uzandığını, sosyoekonomik durumunun ne olduğunu, hangi sultanların bağımsızlığını ilan etmiş ve para darbettirmiş olduğunu bu paraların üzerindeki bilgilerden öğrenebiliyoruz” dedi.