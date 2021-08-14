Selde kaybolmuştu; cansız bedeni bulundu

AFAD, Amasra Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı, deniz polisi, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma ekibi, Ankara itfaiyesi ve özel arama kurtarma ekipleri tarafından arama çalışması yapıldı. Çalışmalar sırasında hassas burunlu köpekler de kullanıldı. Isıya duyarlı dron ile bölge havadan tarandı. Çalışmalar, Kozcağız Barajı ile evin yıkıldığı dere arasındaki 23 kilometrelik alanda gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda kaybolan Arife Ünal’ın cansız bedeni bulundu. Ünal’ın kayaların arasında sıkışmış cesedine, evinin 600 metre uzağında ulaşıldı.