Selde onlarca kişinin öldüğü Kastamonu yine sular altında kaldı...
Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta büyük sel felaketi yaşanmıştı. Bölge halkı selin psikolojisini atlatamadan kısa zaman önce yeni bir felaketle karşılaştı.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yağışların etkili olması nedeni ile Ezine Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Ekipler çalışmaları hızlandırdı. Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta büyük sel felaketi yaşanmıştı.
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Bölge halkı selin psikolojisini atlatamadan kısa zaman önce yeni bir felaketle karşılaştı.
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Yağışların artmasıyla menfez köprüler ve bağlantı noktaları zarar gördü. Ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde iyileştirilen ilçede, yeni bir sel olayı yaşandı.
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Son günlerde yeniden sağanak yağmurun etkili olması nedeni ile sokaklar su altında kaldı.
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