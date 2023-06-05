Selin can aldığı bir ilçede eğitime ara verildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Şehrimizde etkisini gösteren yoğun sağanak yağıştan etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; her noktaya ulaşmak için tüm personel ve ekipmanlarımız ile canla başla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarları dikkate alarak siz kıymetli vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz" denildi.