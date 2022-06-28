  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Selin yuttuğu Kastamonu havadan görüntülendi

Selin yuttuğu Kastamonu havadan görüntülendi

Şiddetli yağış neticesinde sular altında kalan Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi havadan görüntülendi.

Selin yuttuğu Kastamonu havadan görüntülendi - Resim: 1

Sel sularının altında kalan Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi, yağışın dinmesi ile birlikte havadan görüntülendi..

1 / 6
Selin yuttuğu Kastamonu havadan görüntülendi - Resim: 2

Ezine Çayı üzerinde yer alan köprülerin tamamı selden zarar gördü.

2 / 6
Selin yuttuğu Kastamonu havadan görüntülendi - Resim: 3

Görüntülerde çok sayıda ev ve iş yerinin birinci ve giriş katlarının sular altında kaldığı, istinat duvarlarının ve geçici yapılan köprülerin yıkıldığı görülüyor.

3 / 6
Selin yuttuğu Kastamonu havadan görüntülendi - Resim: 4

Öte yandan Ezine Caddesi ve Yılmaz Mahallesi'ne ulaşım kesildi.

4 / 6