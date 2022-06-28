Selin yuttuğu Kastamonu havadan görüntülendi
Şiddetli yağış neticesinde sular altında kalan Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi havadan görüntülendi.
Sel sularının altında kalan Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi, yağışın dinmesi ile birlikte havadan görüntülendi..
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Ezine Çayı üzerinde yer alan köprülerin tamamı selden zarar gördü.
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Görüntülerde çok sayıda ev ve iş yerinin birinci ve giriş katlarının sular altında kaldığı, istinat duvarlarının ve geçici yapılan köprülerin yıkıldığı görülüyor.
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Öte yandan Ezine Caddesi ve Yılmaz Mahallesi'ne ulaşım kesildi.
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