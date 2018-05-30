Semavi Eyice ile Erbakan'ın eniştesi son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanlığı eski çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu ve Eyice ile Çataklı'nın çok sayıda yakını katıldı.

