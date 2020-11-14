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  3. 14 Kasım 2020 13:36

''Semptom göstermeyen hemşireler çalışmaya devam edebilir''

ABD'nin Kuzey Dakota eyaleti valisi Doug Burgum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada semptom göstermeyen hemşirelerin çalışmaya devam edebileceklerini bildirdi.

''Semptom göstermeyen hemşireler çalışmaya devam edebilir''

ABD’nin Kuzey Dakota eyaleti valisi Doug Burgum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sağlık sistemimiz çok büyük bir baskı altında. COVID-19 nedeniyle hastaneye yatışlar artık Kuzey Dakota'daki mevcut hastaneye yatışların yüzde 14'ünü oluşturuyor ve hastaneler önümüzdeki haftalarda ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya.

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''Semptom göstermeyen hemşireler çalışmaya devam edebilir''

Yayılmayı yavaşlatmak için herkesin yardımına ihtiyacımız var.

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''Semptom göstermeyen hemşireler çalışmaya devam edebilir''

Hastanelerin talep ettiği üzere, bir Devlet Sağlık Görevlisi emri, CDC tarafından tavsiye edildiği gibi önlemler alındığı sürece, Covid pozitif sağlık çalışanlarının, hasta bakmaya devam edebilecektir” dedi.

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''Semptom göstermeyen hemşireler çalışmaya devam edebilir''

Hemşireler, hastanelerin hasta hemşireleri işe gelmeye zorlayabileceğini veya pozitif çıkan ve çalışmayı reddedenlere ‘misilleme’ yapabileceğini söyleyerek karara tepki gösterdi.

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