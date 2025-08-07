  1. Anasayfa
  ''Sen misin kediye şiddet uygulayan'' deyip, vurdu!

''Sen misin kediye şiddet uygulayan'' deyip, vurdu

İstanbul Beyoğlu'nda bir eğlence mekanında bir kişi, yan masada oturan ve mekana giren kediye şiddet uygulayan bir başka kişiyi silahla vuruldu.

Kaynak: DHA
Olay, 4 Ağustos Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Cihangir Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre bir eğlence mekanında oturan H.S., kediye kötü muamelede bulundu. 

Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda silahını çeken A.G., H.S.’ye ateş etti.

Olayın ardından saldırgan kaçarken, yaralı H.S. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

