Sen ne güzel insansın Tarık ağabey! Atının yorulduğunu görünce...

Düzce'de yorulan atını dinlendiren ve arabayı kendisi çeken Tarık Tok'a yem ve bakım desteği geldi. Rıhtım Caddesi'nde atı arkaya bağlayıp, arabayı kendisi çeken kişiyi cep telefonu kamerasıyla görüntüleyenler, bu anları sosyal medyada paylaştı.