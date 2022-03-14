Sen ne güzel insansın Tarık ağabey! Atının yorulduğunu görünce...
Düzce'de, 'Gül' isimli atı yorulduğu için arabasını kendisi çeken Tarık Tok'a, Türkiye Jokey Kulübü ve at çiftliği sahiplerinden yem ile bakım desteği geldi. Atını çocuğu gibi sevdiğini söyleyen Tok, "Bu atla babam bize baktı, ben çocuklarıma baktım, evimi yaptım. Atıma hiç kıyamam, çocuğum gibi kızım gibi severim" dedi.
Düzce'de yorulan atını dinlendiren ve arabayı kendisi çeken Tarık Tok'a yem ve bakım desteği geldi. Rıhtım Caddesi'nde atı arkaya bağlayıp, arabayı kendisi çeken kişiyi cep telefonu kamerasıyla görüntüleyenler, bu anları sosyal medyada paylaştı.
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Görüntüler, sosyal medyada ilgi çekti. Arabayı çeken kişinin, Ağa Mahallesi'nde yaşayan, hurdacılık ve kağıt toplayıcılığı yapan, 2 çocuk babası Tarık Tok olduğu ortaya çıktı.
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Tok'un takdir toplayan hareketi sonrası 25 yaşındaki 'Gül' isimli ata, Türkiye Jokey Kulübü ve at çiftliği sahiplerinden yem ile bakım desteği geldi.
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Boğazımızdan geçen lokma, bu at sayesinde. Kızımın çeyizini bu atla yaptım. Oğlumu bu atla okutuyorum" dedi.
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