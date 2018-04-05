Senagel'de Türk zırhlıları ilk kez kullanıldı

"Birçok Afrika ülkesinde Türk savunma sanayisinin ekipmanlarını görebilirsiniz"



Gueye, "Bu araçlar terör ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyonel alanlarda kullanılacak. Ejderler jandarmamızın operasyonel kapasitesini önemli ölçüde artırdı. Ejder Yalçın ve Ejder TOMA savunma güçlerinin modern savaş taleplerini çok iyi karşılıyor. Kısa zamanda birçok Afrika ülkesinde Türk savunma sanayisinin ekipmanlarını görebilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.



Askeri görev kapsamında Türkiye'ye birçok kez gittiğini ifade eden Gueye, Türkiye'nin savunma sanayisi alanında çok güçlü olduğunu gördüğünü söyledi.



Gueye, Türk insanını ve Türk baklavasını çok sevdiğini de vurguladı.