Serdar Ortaç: Başkan Erdoğan'ın özel bankalara eleştirisine sonuna kadar katılıyorum

"Halkbank'tan kredi de çekmiştim ama Allah razı olsun yöneticilerimizden, onlar sayesinde kamu bankasından aldığım kredim hazirana kadar ertelendi. Bankaya dilekçe verdim ve kredimi ertelediler. Aynı özveriyi özel bankalardan da bekliyorum. Müşterilerine böyle yaklaşmaları gerekiyor. Başkan Erdoğan'ın özel bankalara eleştirisine sonuna kadar katılıyorum. Özel bankalar şu an elini taşın altına koymayacaksa ne zaman koyacak? Bakın Halkbank, hem faizi uygun oranda verdi, hem de erteledi. Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz, ben de zorlanıyorum ama tekrar söylüyorum; ne iflas ettim, ne de maddi açıdan kötü bir durumdayım."