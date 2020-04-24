Serdar Ortaç: Başkan Erdoğan'ın özel bankalara eleştirisine sonuna kadar katılıyorum
Şarkıcı Serdar Ortaç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel bankalara yönelttiği eleştirilere katıldığını söyledi. Ortaç, "Özel bankalar şu an elini taşın altına koymayacaksa ne zaman koyacak?" dedi.
Şarkıcı Serdar Ortaç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle ilgili olarak Sabah'tan Tuba Kalçık'a açıklamalarda bulundu. "Maddi durumum basına yansıdığı gibi kötü değil" diyen Ortaç, ödemelerinin çok olduğunu, bu yüzden de zorlandığını belirtti.
"Çalışanlarımın maaşları var, ailemin sorumluluğu var, kira da ödüyorum" ifadesini kullanan Ortaç, sözlerine şöyle devam etti:
"Halkbank'tan kredi de çekmiştim ama Allah razı olsun yöneticilerimizden, onlar sayesinde kamu bankasından aldığım kredim hazirana kadar ertelendi. Bankaya dilekçe verdim ve kredimi ertelediler. Aynı özveriyi özel bankalardan da bekliyorum. Müşterilerine böyle yaklaşmaları gerekiyor. Başkan Erdoğan'ın özel bankalara eleştirisine sonuna kadar katılıyorum. Özel bankalar şu an elini taşın altına koymayacaksa ne zaman koyacak? Bakın Halkbank, hem faizi uygun oranda verdi, hem de erteledi. Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz, ben de zorlanıyorum ama tekrar söylüyorum; ne iflas ettim, ne de maddi açıdan kötü bir durumdayım."