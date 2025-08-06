''Şerefime seni vururum, seni vururum, silahımla vurmazsam namussuzum''

Yaşananlara sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren ve göz yummayacaklarını söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Zabıta ekiplerimiz, halkımızın sağlığını korumak için gece gündüz demeden denetimlerini sürdürüyor. Ancak bu denetimler sırasında çalışma arkadaşlarımıza yapılan engelleme ve tehditler bizi yolumuzdan döndüremez. Daha önce hakkında son kullanma tarihi geçmiş ürün satmaktan işlem yapılan ve yine iş yerinde son kullanma tarihi geçmiş ürün satmaya çalışan kişi hakkında yasal ve adli işlem başlatılmıştır. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Hangi şartlarda olursa olsun halkımızın sağlığını tehdit edenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.