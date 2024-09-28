Serhat Akın'a silahlı saldırıda yeni gelişme: Yakalandılar
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski milli futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı düzenlemesine ilişkin soruşturmada 2 kişinin gözaltına alındığını, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu yorumcu Serhat Akın, İstanbul Beykoz'da katıldığı program çıkışı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısında ayağından yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığını, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamasında "Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesinde futbol yorumcusu Serhat Akın’ın yaralanması olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde: Olayı gerçekleştiren motosikletin olay yerinde bulunan bir araçla birlikte hareket ettiği belirlenmiş, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Olaya karışanların E. Ü., M.A., O. D. ve O.M. adlı şahıslar olduğu tespit edilmiştir. Yardım ve yataklık yapan E.Ü. ve M.A. yakalanmıştır. Motosikleti kullanan O.M. ve silahla ateş eden O.D. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.
İŞTE O ŞÜPHELİLER
Olayla ilgili soruşturma devam ederken şüphelilerin fotoğrafı ortaya çıktı.