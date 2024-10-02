Serhat Akın'ı vuran tetikçi, azmettiricinin ismini verdi

"HASAN BENİ VE AİLEMİ TEHDİT ETTİ"

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınan şüpheliler mahkemede olayı tek tek anlattı. Silah kullanan ise itiraf etti.

Sabah'ın aktardığına göre olayda silah kullanan O.D.; "Müşteki Serhat Akın'ı vurmamı isteyen kişi Hasan isimli şahıstır. Aralarında ne gibi bir alıp vermemezlik var bilmiyorum. Ancak benim Serhat Akın'dan bir alıp vermemezliğim olmadığı gibi kendisini de tanımıyordum bile. Benim bu iş karşılığında herhangi bir menfaatim yoktur. Hasan beni ve ailemi tehdit ettiği için bu işe girdim. Sonraki para olayından benim sonradan haberim oldu. O. bana dışarı çıkıp geleceğini söyledi ve dışarı çıktı. Kimden ne kadar para aldı bilmiyorum, ancak para aldığından eminim. Hasan, bana ve O.'ya harçlık diye göndermiş. Ben O.'dan 150.000 TL aldım" ifadelerini kullandı.