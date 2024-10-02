Serhat Akın'ı vuran tetikçi, azmettiricinin ismini verdi
Eski milli futbolcu Serhat Akın'ın ayağından yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.
İstanbul Beykoz'daki Kavacık Mahallesi, Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta sosyal medya platformunda yayımlanan spor programından çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan eski futbolcu Serhat Akın'a, 2 sol, 1 sağ ayak olmak üzere 3 mermi çekirdeği isabet etti.
Silahlı saldırı sonucu yaralanan Serhat Akın, Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Akın'ın hastanedeki ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eski milli futbolcunun servisteki takibi sürerken, sol ayağı parçalı kırık nedeniyle alçıya alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 5'i Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
"HASAN BENİ VE AİLEMİ TEHDİT ETTİ"
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınan şüpheliler mahkemede olayı tek tek anlattı. Silah kullanan ise itiraf etti.
Sabah'ın aktardığına göre olayda silah kullanan O.D.; "Müşteki Serhat Akın'ı vurmamı isteyen kişi Hasan isimli şahıstır. Aralarında ne gibi bir alıp vermemezlik var bilmiyorum. Ancak benim Serhat Akın'dan bir alıp vermemezliğim olmadığı gibi kendisini de tanımıyordum bile. Benim bu iş karşılığında herhangi bir menfaatim yoktur. Hasan beni ve ailemi tehdit ettiği için bu işe girdim. Sonraki para olayından benim sonradan haberim oldu. O. bana dışarı çıkıp geleceğini söyledi ve dışarı çıktı. Kimden ne kadar para aldı bilmiyorum, ancak para aldığından eminim. Hasan, bana ve O.'ya harçlık diye göndermiş. Ben O.'dan 150.000 TL aldım" ifadelerini kullandı.
"2-3 EL ATEŞ ETTİM ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM"
O. ile beraber motosikleti temin etmek üzeri bir konuma gittik diyen O.D.; "Orada tanımadığımız şahıslar hem motosikleti hem de silahı verdiler. Bir tane silah verdiler. Kaskın bir tanesini de onlardan almıştık. Bir tanesi de dayımın oğlundan almıştım. Kendisine motosikletle Kadıköy' de gezeceğimizi bu sebeple kaskıma ihtiyacımız olduğunu söyleyerek ödünç olarak almak istedim. M. in bu olaydan kesinlikle haberi yoktur. Keşfe O. ile birlikte gittik. Başka kimse yoktu. Olayın olduğu gün ise, O. ile beraber motosikletle olay yerine gittik, motoru O. kullanıyordu, bir müddet orada Serhat Akın'ın çıkmasını bekledik" dedi.