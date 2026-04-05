Seri hırsızların 150 bin TL'lik ''pişkin'' soygunu saniye saniye kamerada...

İş yerinden yaklaşık 150 bin TL değerindeki eşyaların çalındığını ifade eden M.U., "Ben telefoncu dükkanını işletiyorum. Hırsızlar bugün sabah 5 gibi dükkana girdiler. Sabah namazından çıkan insanlar dükkanımın kapısını açık olduğunu gördüler. Dükkanıma yeni mallar gelmişti ve hırsızlar bu malların hepsini çalmışlar. Toplam 100 bin TL ile 150 bin TL arasında bir zararımız oldu. Şahsi bilgisayarım ve eşyalarımızın hepsi çalındı. Hırsızlar, ufacık tablet kalemini bile almışlar. Allah onları ıslah eylesin. Geçen hafta hırsızlar; başka bir esnafa girdiler, 2 gün önce de karşıdaki esnafa girdiler, sonra da başka esnaflara girdiler. İş yerine giren iki hırsız vardı ve diğeri de dışarıda bekleyen var. Görüntüde kapıyı zorlama yok direkt tekme atıp açıyorlar. Hırsızlar, içeri girer girmez etrafı karıştırdılar. Burada bilgisayarlar, cihazlar ve kalemleri almışlar. Pahalı telefonları ve ana kartları çalmış. Kamerayı içeri geçtikten 5 dakika sonra fark ediyorlar. Kamerayı çeviriyorlar ama yüzleri belli oluyor. Yüzleri ve parmak izleriyle her şey belli oluyor. Bu hırsızlara karşı önlem alınması gerekiyor. Ben 16 yaşındayım ve 3 yıldır iş yerimi işletiyorum. Dışarıdan göründüğü gibi işlerimiz kolay değil. Ben de okuyabilirdim ama ben kendi paramı kazanmayı seçtim. Bir insanın emeği bu kadar kolay çalınmamalı" dedi.