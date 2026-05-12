Sert yükseliş sonrası Doç. Dr. Filiz Eryılmaz altın mı, gümüş mü sorusuna yanıt verdi

Gümüşte Teknik Patlama: Düzeltme kapıda mı?

Gümüş fiyatlarındaki yükselişi temel verilerden ziyade teknik bir hareket olarak tanımlayan Filiz Eryılmaz, altın-gümüş rasyosunun tarihsel ortalamanın altına indiğine vurgu yaptı. Filiz Eryılmaz, gümüş yatırımcıları için şu kritik uyarıyı yaptı:

"Gümüşte mevcut seviyelerde yeni alım yapmak risk barındırıyor. 86 dolar üzerinde hacimli kapanış görmeden girmek riskli olabilir. Kısa vadede %5'lik bir düzeltme şaşırtıcı olmaz."