Sert yükseliş sonrası Doç. Dr. Filiz Eryılmaz altın mı, gümüş mü sorusuna yanıt verdi
Piyasalar ABD-İran gerilimi ve enflasyon verilerine odaklanırken, gümüş fiyatlarındaki teknik patlama yatırımcının iştahını kabarttı. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altın-gümüş rasyosundaki tarihi düşüşe ve Körfez sermayesinin hamlelerine dikkat çekerek gümüş için kritik seviyeleri açıkladı.
Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, piyasalardaki son hareketliliği analiz ederek özellikle gümüş fiyatlarındaki yükselişin teknik arka planını ve ABD enflasyon verisinin (TÜFE) yaratabileceği riskleri değerlendirdi. Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimlerin etkisi sınırlı kalırken, değerli metaller tarafında gümüş öncülüğünde bir hareketlilik yaşanıyor. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, yatırımcıların en çok merak ettiği "Altın mı, gümüş mü?" sorusuna yanıt ararken, piyasanın haber akışına olan bağışıklığının arttığını belirtti.
Gümüşte Teknik Patlama: Düzeltme kapıda mı?
Gümüş fiyatlarındaki yükselişi temel verilerden ziyade teknik bir hareket olarak tanımlayan Filiz Eryılmaz, altın-gümüş rasyosunun tarihsel ortalamanın altına indiğine vurgu yaptı. Filiz Eryılmaz, gümüş yatırımcıları için şu kritik uyarıyı yaptı:
"Gümüşte mevcut seviyelerde yeni alım yapmak risk barındırıyor. 86 dolar üzerinde hacimli kapanış görmeden girmek riskli olabilir. Kısa vadede %5'lik bir düzeltme şaşırtıcı olmaz."
Borsa İstanbul: 16.000 Hedefi Ne Zaman?
Borsa tarafında 15.204 ile tarihi zirvenin yenilendiğini ancak kalıcılık sağlanamadığını belirten Filiz Eryılmaz, 15.200 puan seviyesinin hacimli kırılması durumunda sırasıyla 15.500 ve 16.000 hedeflerinin gündeme geleceğini ifade etti. Geri çekilmelerin kademeli alım fırsatı sunduğunu hatırlatan uzman, stopaj avantajı nedeniyle hisse senedi yoğun fonların cazibesini koruduğunu ekledi.
ABD Enflasyonu Gümüş İçin "Düzeltme Bahanesi" mi Olacak?
Piyasaların en büyük sınavı ABD TÜFE verisi olacak. Filiz Eryılmaz, enflasyon rakamlarının beklentiyi aşması durumunda yaşanabilecekleri şöyle özetledi:
"TÜFE beklentisi 3.7 seviyesinde. Eğer rakam 4’ün üzerinde gelirse dolar endeksi güçlenir, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yükselir. Bu durum, gümüşte beklenen düzeltme için gereken bahaneyi piyasaya verebilir."