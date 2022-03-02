Sertifikayı mutlaka isteyin: Pırlanta alırken nelere dikkat edilmeli?

Pırlanta tanımlanması ve değerlendirilmesi temelde 4c üzerine kuruludur. Bunlar carat (ağırlık), colour (renk), clarity (berraklık) ve cut tır (kesim). Pırlantanın ağırlığı, berraklığı arttıkça fiyatı da artar. WS1 en berrak kategoriyi belirtirken, en kusurlusu da SI2 olarak adlandırılır. Renkler d'den z'ye kadar bir renk skalasına sahiptir. Renksiz pırlantalar kadar renkliler de şu an en çok tercih edilen modeller arasındadır.