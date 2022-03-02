Sertifikayı mutlaka isteyin: Pırlanta alırken nelere dikkat edilmeli?
Kadınların en çok sevdiği değerli taşların başında gelen pırlantalar, renkten kesime, berraklıktan ağırlığa kadar pek çok farklı kategoriye ayrılıyor.
Evlilik tekliflerinden, yıldönümü kutlamalarına en romantik günlerin en değerli hediyesi olan pırlantaları alırken dikkat etmeniz gereken bazı noktaları sizler için derledik.
Pırlanta tanımlanması ve değerlendirilmesi temelde 4c üzerine kuruludur. Bunlar carat (ağırlık), colour (renk), clarity (berraklık) ve cut tır (kesim). Pırlantanın ağırlığı, berraklığı arttıkça fiyatı da artar. WS1 en berrak kategoriyi belirtirken, en kusurlusu da SI2 olarak adlandırılır. Renkler d'den z'ye kadar bir renk skalasına sahiptir. Renksiz pırlantalar kadar renkliler de şu an en çok tercih edilen modeller arasındadır.
Tek taş ve baget pırlanta gibi farklı modellerin taş kesimleri, zerafet, şıklık ve parlaklık da pırlanta seçiminde önemli rol oynar.
Ve en önemlisi tüm bu özelliklerin yer aldığı sertifikalardır. Pırlantanızı alırken tüm özelliklerinin yazılı olduğu sertifikanızı istemeyi unutmayın.