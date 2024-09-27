Servisten inen çocuğu ezdi, ''balkondan düştü'' süsü vermeye çalıştı

‘VURDUKTAN SONRA ÜSTÜNDEN GEÇİYOR’

Evli ve 3 çocuk babası A.K., servis şoföründen şikayetçi olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Ben şehir dışındaydım, haberim yoktu. Binanın görevlisi telefon açıp 'Çocuğun düşmüş, ambulansa attık götürüyoruz, bilginiz olsun hastaneye gelin' dedi. Ben hastaneye zamanında yetiştim. Eşimi aradım o da çıktı geldi. Okuldan kendi servisi getirip bırakıyor, çocuğun üstünden geçiyor, o şekilde bırakıp kaçıyor. Servisçi beni aradı. Güvenlik kameralarına yansıyor ama bana ‘ben çocuğa vurmadım, bilmiyorum çocuk balkondan düşmüş’ diyerek inkar etti. Görmüyor, hiç durmuyor ki orada çocuk iner inmez önünden çocuğa vurup üzerinden geçiyor. Şu an hayati tehlikesi var, beyin kanaması var. Çocuğumu görüyor vurduktan sonra üstünden geçiyor. Sonradan gelip çocuğu elinde poşeti tutar gibi alıyor. Götürüp binanın önüne bırakıyor, diyor ki ‘Bu balkondan düşmüş’ Şikayetçiyim."