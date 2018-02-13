Sevgililer günü dehşeti ! Kurşun yağdırdı...
Adana'da boşandığı eşiyle tekrar barışmak isteyen fakat reddedilen kişi dehşet saçtı.
Adana'da boşandığı eşiyle tekrar barışmak isteyen fakat ret cevabı alan Mahmut Demirci, Zühal Kırlangıç'a kalbinden vurarak öldürdü!
Adana'da Mahmut Demirci, Sevgililer Günü nedeniyle barışma teklifine olumsuz yanıt veren eski eşi Zuhal Kırlangıç'ı (47) cadde ortasında pompalı tüfekle vurduktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Kırlangıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Demirci ise yoğun bakımda.
Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Seyhan ilçesine Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce boşandığı eşi Zuhal Kırlangıç ile barışmak isteyen Mahmut Demirci, kadının peşini bırakmadı. Bugün de Kırlangıç'ı takip eden Demirci, kadının yanına gelerek kendisini çok sevdiğini ve Sevgililer Günü'ne barışmış olarak girmek istediğini söyledi.