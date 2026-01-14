Sevgilisi otel ücretini ödemeden kaçtı; kadın ortalığı birbirine kattı
İstanbul Beşiktaş'ta bir kişi, sevgilisi R.E. ile gittiği otelde bir süre vakit geçirdikten sonra ücreti ödemeden ayrıldı. Daha sonra otelden çıkmak isteyen R.E., kendisinden ücret talep eden otel görevlisine saldırdı. Kadın çalışanın saçından tutup tekme atan R.E. ardından baygınlık geçirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Olay, 10 Ocak Cumartesi günü saat 05.30 sıralarında Türkali Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre R.E. gece saatlerinde sevgilisiyle caddede bulunan bir otele gitti. Çift ardından tuttukları odaya geçti.
Odada vakit geçirdikten bir süre sonra adam, sevgilisi R.E.’yi odada bırakarak otelden ayrıldı. Adamın otele geri gelmemesi üzerine R.E. de otelden ayrılmak için aşağı indi.
SEVGİLİSİ KADINI OTELDE BIRAKIP ÇIKTI
Kendisini durduran otel görevlisi G.Ç. kadına otel ücretinin ödenmediğini söyledi. Bunun üzerine R.E., ücreti sevgilisinin ödeyeceğini söylediğini, üstünde para olmadığını belirtti. Bunun üzerine kadınlar arasında tartışma çıktı. Otel görevlisi G.Ç.’nin gitmesine izin vermemesi üzerine R.E. küfür ve hakaret etti. Kadınlar çıkan kavgada birbirlerini darbetti.
R.E. saldırdığı sırada G.Ç., 'Benim çoluğum çocuğum var' diyerek bağırdı. Kadının saçını tutan R.E., birkaç kez daha kadına tekme attı. Sokaktaki erkeklerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken R. E. baygınlık geçirdi.