Sevgilisi otel ücretini ödemeden kaçtı; kadın ortalığı birbirine kattı

SEVGİLİSİ KADINI OTELDE BIRAKIP ÇIKTI

Kendisini durduran otel görevlisi G.Ç. kadına otel ücretinin ödenmediğini söyledi. Bunun üzerine R.E., ücreti sevgilisinin ödeyeceğini söylediğini, üstünde para olmadığını belirtti. Bunun üzerine kadınlar arasında tartışma çıktı. Otel görevlisi G.Ç.’nin gitmesine izin vermemesi üzerine R.E. küfür ve hakaret etti. Kadınlar çıkan kavgada birbirlerini darbetti.