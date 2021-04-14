Sevgilisine doğum günü hediyesi olarak aldığı DNA testi hayatlarını altüst etti

Evde yaptıkları testin sonucunu bir ay sonra alan genç kadın, "Sonuçları bir ay sonra geri aldık ve akraba listesine bakıyordum, erkek arkadaşıma döndüm ve dedim ki 'Seninle aynı adı taşıyan biriyle akrabayım" ifadelerini kullandı. Aslında o şekilde kuzen olduklarını öğrendiklerini söyledi.