Sevgilisini yakmadan önce 79 kez aramış...

Hakkında canavarca hisle kasten adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan Varol'un 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. İlk duruşmadaki ifadelerini tekrarlayan sanık, 2 çocuk annesi Şengül Vatansever ile aralarında 2 yıl gönül ilişkisi olduğunu, genç kadının ailesinin evliliklerine karşı çıktığını ve bu yüzden tartıştıklarını belirterek, "Kendisiyle gece boyu telefonla görüştük.