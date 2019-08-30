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  3. 30 Ağustos 2019 14:10

Sevgilisini yakmadan önce 79 kez aramış...

Bursa'da aralarında gönül ilişkisi bulunan kadını benzin dökerek yakan sanık tahliyesini talep etti. Sanığın, sevgilisini buluşmadan önce 79 kez aradığı, kadının ise 4 kez mesaj attığı ortaya çıktı. .

Sevgilisini yakmadan önce 79 kez aramış...

Geçen yıl eylül aynda Yıldırım Millet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ümit Varol (31), gönül ilişkisi olan ve kendisinden ayrılmak isteyen Şengül Vatansever'i (35) aracıyla seyir halindeyken ateşe vererek yolun ortasına attı. Vatansever hayatını kaybederken, kaçarken kaza yaparak yaralanan Varol ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak tutuklandı.

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Sevgilisini yakmadan önce 79 kez aramış...

Hakkında canavarca hisle kasten adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan Varol'un 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. İlk duruşmadaki ifadelerini tekrarlayan sanık, 2 çocuk annesi Şengül Vatansever ile aralarında 2 yıl gönül ilişkisi olduğunu, genç kadının ailesinin evliliklerine karşı çıktığını ve bu yüzden tartıştıklarını belirterek, "Kendisiyle gece boyu telefonla görüştük.

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Sevgilisini yakmadan önce 79 kez aramış...

Sabaha karşı Kütahya'dan Bursa'ya geldim. Buluşup arabaya aldım. Yarım saat sohbet ettik. Ailesinin evlenmemizi istememesinden dolayı sinirlendim.

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Sevgilisini yakmadan önce 79 kez aramış...

Köyde yaşadığım ve gazla çalışan arabam ile yollarda kaldığım için 2,5 litre benzini bagajımda bulunduruyordum. Arabadan indik. Benzini kollarıma döküp yere bıraktım. Şengül de alıp üzerine döktü.

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