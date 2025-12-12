Sevgilisinin çalıştığı oyun salonunda dehşet saçtı! İntikam saldırısı kamerada
Adana'da, sevgilisiyle konuşmak için gittiği oyun salonunda, çalışanlar tarafından darbedilen A.T., bir süre sonra iş yerine geri dönerek pompalı tüfekle ateş açtı. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, 9 Ekim’de saat 16.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı’nda meydana geldi. A.T. (25), ayrılma aşamasındaki sevgilisinin çalıştığı oyun salonuna gitti. Sevgilisiyle konuşmak isteyen A.T., oyun salonu çalışanları tarafından darbedildi.
Evine gidip, bir süre sonra tekrar oyun salonuna dönen A.T., yanında getirdiği pompalı tüfekle iş yerine ateş açıp, yaya olarak kaçtı.
O anlar, güvenlik kamerası ve çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.
İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasında, şüphelinin saldırıda kullandığı pompalı tüfek, boş arazide bulundu.
