Sevgiyle kalın dedi ve... Genç doktorun intiharı kamerada

Eşinden boşandığı öğrenilen doktorun balkonundan atladığı evi bir ay önce kiraladığı belirtildi. Sosyal medya hesabından 6 saat önce çocuklarıyla birlikte fotoğraf paylaşan A.H., "Bir süre buralarda olmayacağım, sevgiyle kalın" notu düştü. İntihar anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.