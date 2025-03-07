Seyhan nehri kurudu, ortaya çıkan görüntü mide bulandırdı

Acarlar, şehrin ortasından geçen ve ovadaki tüm ürünlerin sulamasının yapıldığı nehrin kirletilmesinin bir çevre felaketi olduğunu belirterek, "Yaklaştığınız zaman çok ağır bir koku var. Burası çok güzel ama insanlar bu kokudan dolayı gelmek istemiyor. Bu nehir ile ovadaki tüm ürünler sulanıyor. Karpuz, patates, marul, narenciye. Sonra bu ürünler insanları sofrasına geliyor. Buna bir çözüm bulunmalı" dedi.