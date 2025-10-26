Seyir halindeki araçta yürek sızlatan olay! Gören polisi aradı
Eskişehir'de seyir halindeki otomobilde sürücünün otizmli oğlunu dövdüğü iddiası, polis ekiplerini harekete geçirdi. Akademisyen olduğu öğrenilen baba, karakola götürüldü.
Kaynak: İHA
Tepebaşı ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, hatchback otomobil içerisindeki sürücü konumunda bulunan şahsın, oğlu olduğu öğrenilen ve yolcu koltuğunda oturan çocuğa şiddet gösterdiği görüldü.
İddiaya göre, çocuğuna şiddet gösteren ve üniversitelerde yarı zamanlı sosyoloji eğitimi verdiği öğrenilen M.K. isimli şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından polise ihbar edildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
İsmi C.K. olduğu öğrenilen otizmli çocuk ve M.K. isimli baba, işlemleri için karakola götürüldü.
