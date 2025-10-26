Seyir halindeki araçta yürek sızlatan olay! Gören polisi aradı

Tepebaşı ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, hatchback otomobil içerisindeki sürücü konumunda bulunan şahsın, oğlu olduğu öğrenilen ve yolcu koltuğunda oturan çocuğa şiddet gösterdiği görüldü.