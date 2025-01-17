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Seyir halindeki araçtan kendisini atan genç kadın öldü

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir kadın, seyir halindeki araçtan atladı. Arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu kadın hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA / İHA
Seyir halindeki araçtan kendisini atan genç kadın öldü - Resim: 1

Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde Eskişehir yolunda meydana geldi. Seyir halindeki otomobilde bulunan 27 yaşındaki İ.Ö. isimli kadın, iddialara göre henüz kimliği bilinmeyen araç sürücüsü ile tartışmaya başladı.

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Seyir halindeki araçtan kendisini atan genç kadın öldü - Resim: 2

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ö., Eskişehir istikametinde seyir halinde iken araçtan atladı.

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Seyir halindeki araçtan kendisini atan genç kadın öldü - Resim: 3

Kadının araçtan atlamasının ardından arkadan gelen bir başka araç kadına çarptı.

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Seyir halindeki araçtan kendisini atan genç kadın öldü - Resim: 4

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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