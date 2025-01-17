Seyir halindeki araçtan kendisini atan genç kadın öldü
Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir kadın, seyir halindeki araçtan atladı. Arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu kadın hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA / İHA
Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde Eskişehir yolunda meydana geldi. Seyir halindeki otomobilde bulunan 27 yaşındaki İ.Ö. isimli kadın, iddialara göre henüz kimliği bilinmeyen araç sürücüsü ile tartışmaya başladı.
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Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ö., Eskişehir istikametinde seyir halinde iken araçtan atladı.
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Kadının araçtan atlamasının ardından arkadan gelen bir başka araç kadına çarptı.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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