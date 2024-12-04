Seyir halindeki metrobüsten yolcunun düşme anı kamerada

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Saadetdere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan metrobüsün kapısı, üstünden geçtiği sırada rögar kapağının yerinden fırlamasına neden oldu.