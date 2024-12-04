Seyir halindeki metrobüsten yolcunun düşme anı kamerada
İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen metrobüs kazasında fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı. Bu sırada metrobüsten düşen 1 yolcu yaralandı. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Saadetdere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan metrobüsün kapısı, üstünden geçtiği sırada rögar kapağının yerinden fırlamasına neden oldu.
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METROBÜSÜN KAPISI KIRILDI; YOLCU DÜŞTÜ
Fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı. Bu sırada kapının açılmasıyla bir yolcu metrobüsten düşerek yaralandı.
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O ANLAR KAMERADA
O anlar otobüsün araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ayakta seyahat eden yolcunun kapının kırılarak açılmasıyla, metrobüsten düştüğü anlar görülüyor.
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