Seyir halindeki otomobil alev alev yanıp hurda yığınına döndü, sürücüsü arkasına bakmadan kaçtı!

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ancak ekipler olay yerine ulaştığında ilginç bir durumla karşılaştı: Alev alev yanan aracın sürücüsü olay yerinde yoktu. Görgü tanıklarının ifadesine göre sürücü, aracı durdurduktan hemen sonra bölgeden uzaklaşarak sırra kadem bastı.

Uzunköprü Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ancak otomobil tamamen yanarak hurdaya döndü. Soğutma çalışmalarının ardından trafik akışı kontrollü olarak normale döndü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatılırken, jandarma ekipleri olay yerinden kaçan sürücünün kimliğini belirlemek ve neden kaçtığını ortaya çıkarmak için geniş çaplı bir çalışma yürütüyor. Aracın çalıntı olup olmadığı veya sürücünün neden yardım beklemediği araştırılıyor.