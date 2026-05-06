Seyir halindeki otomobil alev alev yanıp hurda yığınına döndü, sürücüsü arkasına bakmadan kaçtı!
Edirne Uzunköprü yolunda gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, kısa sürede demir yığınına döndü. Yangın sonrası aracını yol kenarına çeken sürücünün, ekipler gelmeden olay yerinden kaçması akıllarda soru işareti bıraktı.
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale gelirken, ismi öğrenilemeyen sürücünün olay yerinden kaçması şüphe uyandırdı.
Olay, gece saat 23.00 sıralarında Keşan-Uzunköprü kara yolu Kavacık köyü mevkisinde meydana geldi. Keşan istikametinden Uzunköprü yönüne ilerleyen plakası öğrenilemeyen otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü, aracı güçlükle yol kenarına çekmeyi başardı.
Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ancak ekipler olay yerine ulaştığında ilginç bir durumla karşılaştı: Alev alev yanan aracın sürücüsü olay yerinde yoktu. Görgü tanıklarının ifadesine göre sürücü, aracı durdurduktan hemen sonra bölgeden uzaklaşarak sırra kadem bastı.
Uzunköprü Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ancak otomobil tamamen yanarak hurdaya döndü. Soğutma çalışmalarının ardından trafik akışı kontrollü olarak normale döndü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatılırken, jandarma ekipleri olay yerinden kaçan sürücünün kimliğini belirlemek ve neden kaçtığını ortaya çıkarmak için geniş çaplı bir çalışma yürütüyor. Aracın çalıntı olup olmadığı veya sürücünün neden yardım beklemediği araştırılıyor.