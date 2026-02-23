Seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü!
İstanbul Kartal'da seyir halindeyken motor kısmından alevler yükselen otomobil, kısa sürede alev topuna döndü. Sürücünün son anda kendini dışarı attığı olayda, itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Korkunç olay vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansırken aracın son hali de görüntülendi...
İstanbul Kartal, gece saatlerinde korkutucu bir araç yangınına sahne oldu. Turgut Özal Bulvarı (Sahil Yolu) üzerinde ilerleyen bir otomobilde çıkan yangın, çevredeki vatandaşlara panik dolu dakikalar yaşattı. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan otomobilin motor bölümünden aniden dumanlar ve alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, soğukkanlılığını koruyarak aracı hemen yol kenarına çekti ve dışarı çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm aracı sardı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonrası soğutma çalışmaları yapılırken, lüks otomobil tamamen kullanılamaz hale gelerek hurda yığınına döndü.
Otomobilin alev topuna döndüğü o anlar, yoldan geçen diğer sürücüler ve çevre sakinleri tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde alevlerin metrelerce yükseğe çıktığı ve çevrede yoğun duman oluştuğu görüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, yangının çıkış sebebinin elektrik kontağından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.