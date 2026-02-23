Seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü!

İstanbul Kartal, gece saatlerinde korkutucu bir araç yangınına sahne oldu. Turgut Özal Bulvarı (Sahil Yolu) üzerinde ilerleyen bir otomobilde çıkan yangın, çevredeki vatandaşlara panik dolu dakikalar yaşattı. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan otomobilin motor bölümünden aniden dumanlar ve alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, soğukkanlılığını koruyarak aracı hemen yol kenarına çekti ve dışarı çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm aracı sardı.