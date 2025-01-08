Seyir halindeki otomobilde kan donduran intihar
Isparta-Eğirdir karayolu üzerinde seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü seyir halinde intihar etmek için kendini ateşe verdi. Araç bir anda alev topuna dönüşürken, şahıs son anda intihardan vazgeçip araçtan inmek istese de araçta sıkışarak feci halde can verdi.
Isparta'da alevler içinde kalan otomobilinde yanarak hayatını kaybeden adamın, aracın içinde kendisini ateşe verdiği ancak son anda vazgeçip çıkmaya çalışırken içeride sıkıştıktığı belirlendi.
Olay, saat 18.30 sıralarında Isparta-Eğirdir karayolu Aliköy Köy Yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ö.'nün idaresindeki otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede aracı sararken, S.Ö'nün aracında sıkıştıktan sonra çıkamadan yanarak hayatını kaybetti.
Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Sağlık ekipleri ise sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. S.Ö.'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.