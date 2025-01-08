Seyir halindeki otomobilde kan donduran intihar

Olay, saat 18.30 sıralarında Isparta-Eğirdir karayolu Aliköy Köy Yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ö.'nün idaresindeki otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede aracı sararken, S.Ö'nün aracında sıkıştıktan sonra çıkamadan yanarak hayatını kaybetti.