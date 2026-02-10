Seyir halindeki tır bir anda alev topuna döndü
Osmaniye'de seyir halindeki tır alev alev yanarken, aracın şoförü son anda aracı terk ederek canını kurtarmayı başardı.
Yangın, Adana-Şanlıurfa Otoyolu Mamure Tren İstasyonu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'ten Osmaniye istikametine giden tırın alev aldığını fark eden sürücü, aracı durdurarak son anda dışarı çıkmayı başardı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve ilgili ekipler sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tır kullanılamaz hale geldi.
