Seyir halindeki TIR'dan motosikletli hırsızlık kamerada: Çaldıklarını görünce 2. kez şaşıracaksınız

Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu, Çölgüzeli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hareket halindeki canlı hayvan yüklü TIR’a sepetli motosikletle yaklaşan 2 kişi, dorsesinin arka kapısını açtı. Şüphelilerden biri 3 koyunu dorseden alarak, aynı hızda ilerleyen motosikletin sepetine attı. Şüpheliler koyunlarla uzaklaşırken, olay yolda başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.