Şeytan Şehri Kayalıkları hayran bırakıyor

Prof. Dr. Özpay, bu kayalıkların jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlarıyla korunması ve turizme kazandırılması gereken bir yer şekli olduğunu söyledi. Özpay, bu yer şeklinin oluşumunda özellikle litolojik ve coğrafi süreçlerin önemli etkisi olduğunu belirterek, "Şeytan şehri olarak adlandırılan bu yer şekilleri karışık yüzeyle nen oligo-miyosen yaşlı araziler üzerinde meydana gelen aslında kırgıbayırlardır. Badlands topoğrafyası ve kötü arazi olarak tanımlıyoruz biz bunları. Erozyonun bir ürünü aslında burası. Kapadokya’da da benzer oluşumları görebiliriz. Buradaki Şeytan Kayalıkları'nın benzer süreçlerde oluşmuş olan yapılar olduğunu ifade edebiliriz. Badlandslar daha çok yarı kurak iklim özelliklerinin hakim olduğu, bitki örtüsünden yoksun, eğimli sahalarda yağmurun oluşturmuş olduğu sel sularında kolayca aşınabilen yer şekilleri olarak nitelendirilir.