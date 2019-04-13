Şeytan Sofrası'na teleferik geliyor

"Projenin amacı turizm sezonunda yoğun bir şekilde bu bölgeye gelen insanların Ayvalık’ın en yüksek tepesi olan ve Şeytan Sofrası olarak anılan bölgeden tüm bölgeyi görebilmesini sağlamak. İnsanların Ayvalık’a geldiği zaman kaliteli bir zaman dilimi geçirmesini amaçlıyoruz."

