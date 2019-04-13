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  3. 13 Nisan 2019 12:43

Şeytan Sofrası'na teleferik geliyor

Türkiye’de turizmin en önemli noktalarından birisi olan Ayvalık’ın Şeytan Sofrası tepesine turistler teleferik ile taşınacak.

Şeytan Sofrası'na teleferik geliyor

Türkiye’de turizmin en önemli noktalarından birisi olan Ayvalık’ın Şeytan Sofrası tepesine turistler teleferik ile taşınacak.

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Şeytan Sofrası'na teleferik geliyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Yücel Yılmaz, turizme artı değer sağlayacak projenin detaylarını İHA’ya anlatırken, 50 bin kişilik sirkülasyonu nasıl sağlayacaklarının ipuçlarını verdi.

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Şeytan Sofrası'na teleferik geliyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, teleferik ile taşıma sistemini Ege’nin incisi Ayvalık için düşündüklerini açıkladı. İHA muhabirine konuşan Başkan Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

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Şeytan Sofrası'na teleferik geliyor

"Projenin amacı turizm sezonunda yoğun bir şekilde bu bölgeye gelen insanların Ayvalık’ın en yüksek tepesi olan ve Şeytan Sofrası olarak anılan bölgeden tüm bölgeyi görebilmesini sağlamak. İnsanların Ayvalık’a geldiği zaman kaliteli bir zaman dilimi geçirmesini amaçlıyoruz."

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