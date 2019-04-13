Şeytan Sofrası'na teleferik geliyor
Türkiye’de turizmin en önemli noktalarından birisi olan Ayvalık’ın Şeytan Sofrası tepesine turistler teleferik ile taşınacak.
Türkiye’de turizmin en önemli noktalarından birisi olan Ayvalık’ın Şeytan Sofrası tepesine turistler teleferik ile taşınacak.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Yücel Yılmaz, turizme artı değer sağlayacak projenin detaylarını İHA’ya anlatırken, 50 bin kişilik sirkülasyonu nasıl sağlayacaklarının ipuçlarını verdi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, teleferik ile taşıma sistemini Ege’nin incisi Ayvalık için düşündüklerini açıkladı. İHA muhabirine konuşan Başkan Yılmaz şu ifadeleri kullandı: