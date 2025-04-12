Şeytanın aklına gelmez! Salça bidonlarının içinden bakın ne çıktı

SALÇA BİDONUNDA UYUŞTURUCU ZULASI

Otomobilde ve şüphelilerin üstünde yapılan aramalar sonucu nakit 18 bin lira ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bunun üzerine şüphelilerin adresine giden Üsküdar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, salça bidonlarının içerisine gizlenmiş 4 parça halinde, 1 kilogram 205 gram uyuşturucu madde, satışa hazır halde parçalara ayrılmış 7,3 gram uyuşturucu madde ve 14 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.