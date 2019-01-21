Seyyar satıcı zabıtaya kafa attı

KANLAR İÇERİSİNDE KALAN ZABITAYI DARP ETMEYE DEVAM ETTİLER

Seyyar satıcı genç ile zabıta komiseri arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Tartışmayı gören diğer seyyar satıcı Abdullah Tali de kavgaya dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.Ş. zabıta komiserine kafa attı. Darp edilen ve burnu kırılan zabıta komiseri, telsiz ile yardım istedi.