Seyyar satıcılıkla başladı, şimdi dünyaya ihraç ediyor

Bursa'ya 1950 yılında göç ettiklerini ifade eden Basri Kuşku, "Bursa'ya geldiğimiz günden itibaren bozacılık yapıyoruz. Bu işi babam Nazif Kuşku başlattı. Ben de ondan öğrendim. Bu işe seyyar satıcılık yaparak başladık. Güğümle sokaklarda çok boza sattık. Seyyar satıcılıkla başladığımız sektörde şimdi kurduğumuz fabrikada Türkiye'nin 81 vilayetine ve dünyanın farklı ülkelerine ihracat yapıyoruz. Ben de işi oğlum Atakan Kuşku'ya bıraktım" dedi.



