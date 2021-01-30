SON DAKİKA
AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 30 Ocak 2021 14:37

Seyyar satıcılıkla başladı, şimdi dünyaya ihraç ediyor

Nazif Kuşku ve ailesi 1950 yılında Bulgaris'tan Bursa'ya göç etti ve seyyar satıcılıkla boza satmaya başladı. Kuşku sokaklarda boza satarken artan talebi değerlendirerek fabrika kurdu. Şimdi tüm dünyaya boza satıyor.

Seyyar satıcılıkla başladı, şimdi dünyaya ihraç ediyor

Bulgaristan'dan Bursa'ya 1950 yılında göç eden Nazif Kuşku, bildiği iş olan boza yaparak Bursa sokaklarında satmaya başladı. Bu işi oğlu Basri Kuşku'ya da öğretti. Babasıyla birlikte Bursa sokaklarında güğümle uzun yıllar seyyar olarak boza satan Basri Kuşku, bu işi Atakan Kuşku'ya da öğretti. Seyyar satıcı olarak uzun yıllar Bursa sokaklarında boza satan aile, ilk dükkanların Gazcılar Caddesinde açtı.

1/ 5
Seyyar satıcılıkla başladı, şimdi dünyaya ihraç ediyor

Artan talep üzerine bu işi seri üretime çeviren aile, şimdi kurdukları fabrikada Türkiye'nin 81 vilayetine ve dünyanın farklı ülkelerine yılda 4 milyon litre boza satıyor. Türkiye'nin sayılı boza markaları arasına giren Ömür Boza, şu ân üçüncü kuşak Atakan ve Samet Kuşkuyla üretimini sürdürüyor.

2/ 5
Seyyar satıcılıkla başladı, şimdi dünyaya ihraç ediyor

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan boza bir çok vitamin ihtiva ediyor. TÜBİTAK'ta yapılan testlerde bozada yüksek miktarda çinko, B12, B7 vitamini, folik asit olduğu ortaya çıktı.

3/ 5
Seyyar satıcılıkla başladı, şimdi dünyaya ihraç ediyor

Bursa'ya 1950 yılında göç ettiklerini ifade eden Basri Kuşku, "Bursa'ya geldiğimiz günden itibaren bozacılık yapıyoruz. Bu işi babam Nazif Kuşku başlattı. Ben de ondan öğrendim. Bu işe seyyar satıcılık yaparak başladık. Güğümle sokaklarda çok boza sattık. Seyyar satıcılıkla başladığımız sektörde şimdi kurduğumuz fabrikada Türkiye'nin 81 vilayetine ve dünyanın farklı ülkelerine ihracat yapıyoruz. Ben de işi oğlum Atakan Kuşku'ya bıraktım" dedi.

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM