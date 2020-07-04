Sezonun ilk turist kafilesi böyle karşılandı

YDA Dalaman Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, “Ukrayna bizim üçüncü kaynak ülkemiz turist potansiyeli açısından. Bugün Kiev’den 183 yolcusu ile geldi. Boing 737-800. Daha sonra haftada 5 uçak ile devam edecek. İlaveten üç uçak Lviv isimli ikinci büyük kentinden ve daha sonra Harkov’dan üç uçak daha ilave olacak. Böylece Anex’in Azur isimli uçak firması ile ilk uçağımızı almış oluyoruz. Daha sonra buna yine TUİ Ukrayna buna katılacak. Diğer tur operatörleri de TPG ve Kompas devam edecekler. Bunun yanı sıra PAU ile bir görüşmemiz var. Ukranie İntarnational. Ayrıca Pegasus da uçacak. Ancak en büyük uçak ve yolcu sayısı Anex’de. Anex Rusya ve Ukrayna’da en büyük tur operatörümüz Türk kökenli kendilerine teşekkür ediyoruz bu program için” dedi.

