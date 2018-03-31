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  3. 31 Mart 2018 10:55

Dikkat ! Son gün pazartesi; borcunuzu sildirmeyi unutmayın

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı, Genel Sağlık Sigortası'nda (GSS) gelir testi uyarısı yaptı.

Dikkat ! Son gün pazartesi; borcunuzu sildirmeyi unutmayın

Türkiye'nin 1 Ocak 2012'de GSS'ye geçtiğini hatırlatan Bağlı, "GSS tüm dünyada sürekli güncellenen bir sistemdir.

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Dikkat ! Son gün pazartesi; borcunuzu sildirmeyi unutmayın

GSS sistemi bizde de elden geçirildi ve güncellendi. Paydaşlarımızın, sigortalılarımızın ve vatandaşlarımızın talepleri dinlenip değerlendirildikten sonra 6784 sayılı Kanun'la üçlü prim sisteminden tekli prim sistemine geçtik" dedi.

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Dikkat ! Son gün pazartesi; borcunuzu sildirmeyi unutmayın

Yapılan son düzenleme ile vatandaşların düşük bir meblağ ile Genel Sağlık Sigortası kapsamına girdiğinin altını çizen Başkan Bağlı, 6834 sayılı Kanun'la 6.4 milyon vatandaşın yaklaşık 8.5 milyar TL civarındaki borcunun silindiğini söyledi.

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Dikkat ! Son gün pazartesi; borcunuzu sildirmeyi unutmayın

Raporunu getir SGK'ya teslim et. Herhangi bir prim ödemene gerek yok. Bugüne kadar senin adına 1 Ocak 2012'den bu yana tahakkuk eden bütün borçlar silinecek" şeklinde konuştu.

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