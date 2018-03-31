Dikkat ! Son gün pazartesi; borcunuzu sildirmeyi unutmayın

Yapılan son düzenleme ile vatandaşların düşük bir meblağ ile Genel Sağlık Sigortası kapsamına girdiğinin altını çizen Başkan Bağlı, 6834 sayılı Kanun'la 6.4 milyon vatandaşın yaklaşık 8.5 milyar TL civarındaki borcunun silindiğini söyledi.