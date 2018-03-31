Dikkat ! Son gün pazartesi; borcunuzu sildirmeyi unutmayın
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı, Genel Sağlık Sigortası'nda (GSS) gelir testi uyarısı yaptı.
Türkiye'nin 1 Ocak 2012'de GSS'ye geçtiğini hatırlatan Bağlı, "GSS tüm dünyada sürekli güncellenen bir sistemdir.
GSS sistemi bizde de elden geçirildi ve güncellendi. Paydaşlarımızın, sigortalılarımızın ve vatandaşlarımızın talepleri dinlenip değerlendirildikten sonra 6784 sayılı Kanun'la üçlü prim sisteminden tekli prim sistemine geçtik" dedi.
Yapılan son düzenleme ile vatandaşların düşük bir meblağ ile Genel Sağlık Sigortası kapsamına girdiğinin altını çizen Başkan Bağlı, 6834 sayılı Kanun'la 6.4 milyon vatandaşın yaklaşık 8.5 milyar TL civarındaki borcunun silindiğini söyledi.