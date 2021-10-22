SGK açıkladı; emeklilikte yaş ve prim şartı değişti
Herkesin hayali olan erken emeklilikte çocuğu olan herkesi ilgilendiren bir gelişme yaşandı. SGK emeklilikte yaş ve prim şartının düşürüldüğünü duyurdu
Sigortalı olarak çalışma hayatına devam etmekte olan kadınlar için en önemli avantajlardan bir tanesi de doğum borçlanması.
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SGK prim ödemeleri geriye dönük olarak doğum borçlanması kapsamında avantajlar sunuyor. Bu sayede her sene binlerce kadın daha erken emekli olmak için fırsatları elde edebiliyor.
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Sigortalı bir biçimde çalışma hayatına devam etmekte olan kadınlar için böyle fırsatların verilmesi herkesin hayatını kolaylaştırıyor.
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6 YILA KADAR ERKEN EMEKLİLİK İMKANI
Kadınların öncelikle sigortalı bir biçimde çalışma hayatına devam ettikleri sürede doğum yapmaları ve çocukların sağ olması gerekir. En fazla 3 çocuk için borçlanma fırsatları sunulur.
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