SGK enflasyonu belirledi, emekli, memur ve 65 yaş aylığı için hesap değişti
Sosyal Güvenlik Kurumu 2 Mayıs'ta kutlanacak Ramazan Bayramı ikramiyesi için hazırlıklarını yaparken, zam oranları için üç aylık rakamlar da netleşti. Buna göre üç aylık enflasyon oranı yüzde 22.81 olarak belirlendi. İşte detaylar...
Sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınarak kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin üçte birinden (bu yıl için 1.418 TL) az olan 65 yaş üstü vatandaşlara yaşlı aylığı bağlanıyor.
Emekliler, 65 yaş aylığı alacakların zam oranları için ilk üç aylık rakam ortaya çıktı. Buna göre üç aylık enflasyon oranı yüzde 22.81 olarak belirlendi. Bu oran SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, memurlarla birlikte yaşlılık aylığı alanların da enflasyon farkını ifade ediyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, yapılan tahminlere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 30'un üstünde çıkması bekleniyor. Gelecek 3 aylık dönemde TÜFE yüzde 6 olursa, 6 aylık enflasyon ve temmuz maaş zammının da yüzde 30.3 olması öngörülüyor. Bu durumda 1.084 lira olan yaşlılık aylığı da 1.412 liraya çıkacak.
65 yaş aylığı için bu yılın sonuna kadar 9.1 milyar lira aktarılacak. Yaşlılık aylığı sadece vefat, sosyal güvence tespiti, feragat, kurumsal bakım, muhtaç olmama, adres değişikliği, nafaka alabilecek olma gibi nedenlerle kesilebiliyor.