SGK enflasyonu belirledi, emekli, memur ve 65 yaş aylığı için hesap değişti

Sabah'ta yer alan habere göre, yapılan tahminlere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 30'un üstünde çıkması bekleniyor. Gelecek 3 aylık dönemde TÜFE yüzde 6 olursa, 6 aylık enflasyon ve temmuz maaş zammının da yüzde 30.3 olması öngörülüyor. Bu durumda 1.084 lira olan yaşlılık aylığı da 1.412 liraya çıkacak.