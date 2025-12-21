SGK Uzmanı Erdursun asgari ücret için hem tarih hem rakam verdi
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için sürecin sonuna gelindi. Şimdiye kadar bir rakam telaffuz edilmedi. Ünlü SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yeni asgari ücretin önümüzdeki hafta açıklanabileceğini belirterek ihtimalleri sıraladı.
Türkiye'de yaklaşık 8 milyon çalışanı doğrudan, milyonlarca çalışanı ise dolaylı olarak ilgilendiren 2026 yılı asgari ücret zammı için görüşmeler devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık'ta, ikinci toplantısını ise 18 Aralık'ta gerçekleştirdi.
Toplantılara işçi kesimini tesmil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) katılmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile yaptığı görüşmelerinin ardından, işçi kesiminin taleplerini alarak komisyona sundu. Şimdiye kadar bir rakam telaffuz edilmedi.
Meraklı bekleyiş sürerken uzmanlar tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. Konuyla ilgili TGRT Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sürecin tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.
Asgari ücret zammı için son haftaya girildiğini hatırlatan Erdursun, 1 Ocak 2026 itibariyle geçerli olacak yeni asgari ücretin önümüzdeki toplantıda netleşeceğini düşündüğünü ifade etti.