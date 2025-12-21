SGK Uzmanı Erdursun asgari ücret için hem tarih hem rakam verdi

Toplantılara işçi kesimini tesmil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) katılmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile yaptığı görüşmelerinin ardından, işçi kesiminin taleplerini alarak komisyona sundu. Şimdiye kadar bir rakam telaffuz edilmedi.