SGK Uzmanı Erdursun, en düşük emekli maaşı için net rakam verdi
Milyonlarca emeklinin gözü Ocak zammına çevrildi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yeni yılda en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını açıkladı.
Emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon verilerine göre artırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon oranı yüzde 2,55 olurken, yıllık enflasyon yüzde 32,87’ye geriledi.
Ekim verilerinin açıklanmasıyla birlikte Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan 4 aylık enflasyon farkı yüzde 10,25 olarak kesinleşti. Böylece emekliler, şimdiden yüzde 10,25’lik zammı garantilemiş oldu.
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 18 bin 611 TL’ye yükselecek. Ancak Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin eklenmesiyle bu oran daha da artacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, Şebnem Arda Boğa’nın YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Özgür Erdursun, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını açıkladı.