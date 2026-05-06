SGK Uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Emekli ve memur için zam hesabı değişti
Nisan ayı enflasyon verilerinin ardından memur ve emekli için maaş zammı hesapları değişti. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, memur ve emeklilerin tahmini olarak ne kadar zam alacağını açıkladı.
Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin temmuz ayında alacağı zam oranlarına yönelik beklentiler güncellendi. TGRT Haber yayınında soruları cevaplayan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, yeni veriler ışığında zam senaryolarını detaylandırdı.
İlk 4 aylık enflasyon verileri baz alındığında kesinleşen zam oranları şu şekilde oluştu:
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: %14,64
Memur ve Memur Emeklileri: %10,51
Karakaş, "Nisan ayı enflasyon verisi son derece kritikti. Nisan ayında enflasyon savaşın da etkisiyle yüksek geldi. Bununla birlikte emekli ve memur zam hesabı da değişti." dedi.
Memur ve memur emeklisine en az yüzde 17,5 zam
Memur ve emekli için yeni zam tahminini paylaşan Karakaş, "Benim analizlerime göre, temmuzdaki beklentiler yükseldi. Geçen haftaya kadar yüzde 16-18 arası diyorduk. Bu nisan ayı enflasyonuyla birlikte bunu ben 1,5 puan güncelledim. Artık yüzde 16-18 demiyorum. En az yüzde 17,5 diyorum. En yüksek yüzde 19,5 diyorum. Bu savaşın gidişatına göre yüzde 20'ye yaklaşabilir." şeklinde konuştu.